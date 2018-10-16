أسعار الدولار اليوم 16-10-2018 واستقرار العملة الامريكية
الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:29 ص
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل فى البنك الأهلي سعر 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.
وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.
وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في البنك العربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، والبركة، والتجاري الدولي عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.
وسجل سعر العملة الأمريكية، في مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، عند 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.
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