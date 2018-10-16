ماكرون يجري تعديلًا في الحكومة الفرنسية يشمل وزارتي البيئة والرياضة

بعد أسبوع واحد من استقالة نيكولا هولو من الحكومة الفرنسية، أجرى الرئيس ماكرون تعديلًا وزاريًا جزئيًا الثلاثاء شمل وزارتي البيئة والرياضة. حيث عين رئيس الجمعية الفرنسية السابق فرانسو دو روجي وزيرا جديدا للبيئة، وروكسانا ماراسينو وزيرة للرياضة في مكان الرياضية السابقة لورا فليسيل.

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء تعديلا حكوميا جزئيا شمل وزارتي البيئة والرياضة، حيث تم تعيين فرانسوا دو روجي، رئيس الجمعية الوطنية منذ 2017 وزيرا للبيئة خلفا لنيكولا هولو الذي استقال من منصبه بشكل مفاجئ الأربعاء 28 أغسطس الماضي، فيما عينت روكسانا ماراسينو وزيرة للرياضة في مكان البطلة الأولمبية السابقة لورا فليسيل التي أعلنت قبل ساعات قليلة فقط من التعديل الحكومي مغادرتها لحكومة إدوار فيليب "لأسباب شخصية".

ويأتي هذا التعديل الحكومي في وقت تشهد فيه شعبية الرئيس الفرنسي ماكرون تراجعا كبيرا (64 بالمئة من الفرنسيين لا يساندون سياسته حسب استطلاع للرأي نشر شهر أغسطس الماضي) وبعد الكشف عن نسبة النمو الاقتصادي لفرنسا للعام 2018 (1.7 بالمئة) بعدما كانت مقررة 1.9 بالمئة، ما سينعكس سلبا على الاقتصاد الفرنسي.