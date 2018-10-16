ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

ماكرون يجري تعديلًا في الحكومة الفرنسية يشمل وزارتي البيئة والرياضة

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:28 ص
ماكرون يجري تعديلًا في الحكومة الفرنسية يشمل وزارتي البيئة والرياضة
ماكرون
طباعة
وكالات
 

بعد أسبوع واحد من استقالة نيكولا هولو من الحكومة الفرنسية، أجرى الرئيس ماكرون تعديلًا وزاريًا جزئيًا الثلاثاء شمل وزارتي البيئة والرياضة. حيث عين رئيس الجمعية الفرنسية السابق فرانسو دو روجي وزيرا جديدا للبيئة، وروكسانا ماراسينو وزيرة للرياضة في مكان الرياضية السابقة لورا فليسيل.

 

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء تعديلا حكوميا جزئيا شمل وزارتي البيئة والرياضة، حيث تم تعيين فرانسوا دو روجي، رئيس الجمعية الوطنية منذ 2017 وزيرا للبيئة خلفا لنيكولا هولو الذي استقال من منصبه بشكل مفاجئ الأربعاء 28 أغسطس الماضي، فيما عينت روكسانا ماراسينو وزيرة للرياضة في مكان البطلة الأولمبية السابقة لورا فليسيل التي أعلنت قبل ساعات قليلة فقط من التعديل الحكومي مغادرتها لحكومة إدوار فيليب "لأسباب شخصية".

 

ويأتي هذا التعديل الحكومي في وقت تشهد فيه شعبية الرئيس الفرنسي ماكرون تراجعا كبيرا (64 بالمئة من الفرنسيين لا يساندون سياسته حسب استطلاع للرأي نشر شهر أغسطس الماضي) وبعد الكشف عن نسبة النمو الاقتصادي لفرنسا للعام 2018 (1.7 بالمئة) بعدما كانت مقررة 1.9 بالمئة، ما سينعكس سلبا على الاقتصاد الفرنسي.

 

المزيد عن: ماكرون فرنسا تعديل وزاري الحكومة الفرنسية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
فرنسا
-
x
20:45
-
ألمانيا
إيرلندا
-
x
20:45
-
ويلز
البطولة الرباعية الودية - السعودية
البرازيل
-
x
20:00
-
الأرجنتين
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جزر القمر
-
x
14:00
-
المغرب
مالاوي
-
x
14:30
-
الكاميرون
سوازيلاند
-
x
15:00
-
مصر
النيجر
-
x
17:00
-
تونس
ليبيا
-
x
20:00
-
نيجيريا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/16/2018 11:11:32 AM