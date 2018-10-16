ضبط مسجلين بحوزتهم استروكس وحشيش ببشتيل

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما بترويج المواد المخدرة بمنطقة بشتيل وبحوزتهما كمية من مخدرى الإستروكس والحشيش.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام إثنين من العناصر الإجرامية بإتخاذ من منطقة بشتيل (بدائرة مركز شرطة أوسيم) بؤرة لترويج المواد المخدرة.





وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية بالإشتراك مع قطاعي الأمن العام والأمن المركزي ومديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة إستهدفت البؤرة، وتم ضبط محمود ص. ز، مواليد 1986، سبق إتهامه في 5 قضايا آخرهم قضية "سلاح بدون ترخيص" ومحكوم عليه في قضيتي "سرقة تيار كهربائي، ضرب"، مصطفى ص. ز، مواليد 1988، سبق إتهامه في 4 قضايا "آخرهم قضية سلاح بدون ترخيص"، مقيمان بشتيل بدائرة مركز شرطة أوسيم.





حيث أسفرت أعمال تفتيش مسكنيهما عن ضبط كمية من مخدر الاستروكس مجزأة ومعدة للترويج وزنت (250 جرام)، كمية من مخدرالحشيش مجزئة ومعدة للترويج وزنت (110 جرام)، مبلغ مالي (1.235.800) مليون ومائتان وخمسة وثلاثون ألفا وثمانمائة جنيه، (2) سيارة رقمي (أ هـ ر 5368- ط ب ى 618)، هاتفي محمول.

وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بإحرازهما لها بقصد الإتجار، والمبلغ النقدي من متحصلات الإتجار، واستخدامهما للسيارتين والهاتفين في نقل وترويج المواد المخدرة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.