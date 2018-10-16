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رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة مياه المنطقة الصناعية ببورسعيد

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:25 ص
رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة مياه المنطقة الصناعية ببورسعيد
الدكتور مصطفى مدبولي - أرشيفية
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يحي حلمي
 

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء محطة معالجة المياه بالمنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد والتي تعمل بطاقة ٤٠ الف مكعب يوميا وتخدم سكان مناطق الرسوة بالمحافظة .

 وكان قد تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان والمجتمعات العمرانيه المنطقة الصناعية ببورسعيد  والتي تضم ٥٨ مصنع صغير و١١٨ مصنع كبير للوقوف على مستوى العمل بالمشروع المقام على مساحة 181 ألف متر مربع، وتتراوح مساحات المصانع المطروحة بين 300 و560 و840 مترًا مربعًا بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

المزيد عن: مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مدبولي بورسعيد أخبار مصر
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