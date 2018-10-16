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النني خارج تشكيل مصر أمام إي سواتيني والشناوي أساسيا

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:22 ص
النني خارج تشكيل مصر أمام إي سواتيني والشناوي أساسيا
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الفجر الرياضي
 

يحل منتخب مصر ضيفا على نظيره إي سواتيني في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية، عندما في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة في الجولة الرابعة للمجموعة العاشرة على استاد "ترايد فيير".

وفقا لبرنامج ساعة مع شوبير على راديو اون سبورت فإن محمد النني نجم أرسنال مهدد بالغياب عن التشكيل الأساسي في مباراة اليوم أمام إي سواتيني.

ويعاني محمد النني من الإجهاد، وقد يشارك في الشوط الثاني أمام إي سواتيني وفقا لأحداث المباراة.

في سياق متصل، بات محمد الشناوي حارس الأهلي الأقرب لقيادة الفراعنة في مباراة اليوم على حساب محمود جنش نظرا لخبرة الأول.
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