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بهذه الطريقة المذهلة.. رجال الإنقاذ في الصين تمنع فتاة من الانتحار

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 09:15 ص
بهذه الطريقة المذهلة.. رجال الإنقاذ في الصين تمنع فتاة من الانتحار
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منع رجال الطوارئ بالصين عملية إنتحار اقبلت على تنفيذها فتاة سور مشرفة، حيث اعتلت السور وقامت بتهديدهم بأنها ستلقي نفسها من أعلى الطابق المتواجدة به.

ونفذ المنقذون خطة تعتمد على رمي شباك من طابق أعلى الطابق المتواجدة به الفتاة ليلتقطها زملاء لهم بطابق أسفلها كإجراء احتياطي في حالة قررت الفتاة القفز قبل أن يتدلى عدد منهم بالأحبال ويدفعونها للداخل.

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