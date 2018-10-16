د. حماد عبدالله يكتب: "ليله" فى وزارة الثقافة المصرية

إستطاعت المبدعه الفنانه الأستاذة الدكتورة/ إيناس عبد الدايم وزيره الثقافة المصرية أن تبهر الحاضرين فى "دار أوبرا القاهرة" , مساء يوم الأحد الماضى بتقديم إحتفالية تحت عنوان "ستون عاماً" لوزاره الثقافة المصرية ,تحت رعاية السيد/ عبد الفتاح السيسى -رئيس الجمهورية ، وذلك بمناسبه إفتتاح الدورة الواحدة والعشرون لمؤتمر الوزراء المسئولين عن الشئون الثقافية فى الوطن العربى وبحضور السيد "أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعه العربية والدكتور /محمد زين العابدين وزير الشئون الثقافية لجمهورية تونس والمنتهية مدة توليه الدورة العشرون

وكذلك الدكتور / مسعود طلال الحربى المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وكان لى حظ حضور هذه الإحتفالية مصاحب للأستاذة / "هدى جمال عبد الناصر والمهندس /عبد الحكيم جمال عبد الناصر وجمع غفير من السفراء العرب المعتمدون بالقاهرة والسادة /وزراء الدول العربية والمجتمعون لهذه الدوره تحت مظلة الجامعة العربية .

وكانت اللقطه الذكية لوزيرة الثقافة المصرية أن أقامت هذه الإحتفالية ,والتى وقع أثرها على النفوس لجميع الحضور ,حيث نصبت المنصات ( المسارح المكشوفة فى فناء دار الأوبرا المصرية ، لأكثر من خمس فرق للفنون الشعبية قدمت عروضها مباشرة أمام جميع الحضور ، وسبق ذلك إفتتاح معرض للفنون التشكيلية فى قصر الفنون ، وبمصاحبة الموسيقى النحاسية ، توجه الحضور على السجادة الحمراء لمدخل دار الأوبرا ، يحيط بالمجمع مجسمات لجميع الشخصيات المصرية فى تاريخ مصر المعاصر ، من أدباء وكتاب وفنانون ، ومثقفون ، وزينت الحوائط بصور العملاقة "أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ونجيب محفوظ"( حامل نوبل ) ، وعلى رأس القائمة العملاق مؤسس الحركة الثقافية المعاصرة "د. ثروت عكاشة .

أول وزير للثقافة فى مصر عام 1958 ولم تنسى (د.ايناس) أن يتصدر العرض معرض لجميع كتب الدكتور "ثروت عكاشة" ومطبوعات عن تاريخ مصر المعاصر وفى مسرح الأوبرا الكبير ، بعد إجتماع شمل المدعوين عزفت أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو " أحمد عاطف" الإفتتاحية الإحتفالية فى " سلم لا الكبير" مصنف 91 للموسيقار "ديمترى شوستاكوفيتشن "ومقطوعة "عمر الخيام" "للموسيقار"محمد عبد الوهاب" لكى تتوالى كلمات السادة وزيرة الثقافة وأمين الجامعة العربية والسادة مدير المنظمة العربية ووزير الثقافة التونسى ولكى تتسلم الدكتورة "ايناس" شعلة الثقافة للدورة الواحدة والعشرون لكى تبدأ نشاطها لمدة عام من القاهرة.

والآروع أن ما قدمته "دار الأوبرا" من فيلم تسجيلى عن مولد وزارة الثقافة بالقرار الجمهورى عام 1958 مع مشاهد تمثيلية للراحل "جمال عبد الناصر" وهو يوجه "د.عكاشة" لكى ينهض بقصور الثقافة والسيرك القومى وهيئة الكتاب والمسرح ، والسينما ، والإعلام فى مصر لكى تنتشر الثقافة فى القرى والنجوع المصرية تحت قيادة المرحوم "سعد كامل " وقدم طلاب مركز الإبداع الفنى بصندوق التنمية الثقافية عروض مسرحية قصيرة تدل على عمق الفولكلور المصرى وفرقة رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية ، ومقتطفات من الأحداث الثقافية العظيمة وخاصة فى ستينيات القرن الماضى تحت قيادة الزعيم "جمال عبد الناصر" وما تم أثناء حرب 1956 ، وقيام الحركة الثقافية المصرية بمساندة القوات المسلحة المصرية عام 1973 وتحدثت العظيمة الفنانة الكبيرة "سميحة أيوب" عن أجيال من المثقفين والفنانين المصريين وكانت "مصر" ولا زالت ولادة!!

وهنا خرجت إلينا فتاة من أوركسترا الأطفال للموسيقى العربية لكى تشدوا تحت قيادة المايستروا "محمد اسماعيل الموجى" رائعة "أم كلثوم" "برضاك يا خالقى" كلمات "بيرم التونسى" وألحان زكريا أحمد" وهذه الطفلة العمىلاقة "12 عام" "وفاء عماد".

شىء من الخيال ، جعلت القاعة تقف على أقدامها أعجاباً لشدوها ، وعظمتها هذه الطفلة هى "أم كلثوم" فى أوائل القرن الماضى ، طبق الأصل ، صدقاً ، وإداءاً ، وإحساساً ، شىء رائع ، لقد إستطاعت وزارة الثقافة المصرية أن تقدم ليله ولا كل ليلة ، عن مصر ، للأشقاء العرب ، أحيت هذه الحفلة الإحساس بالوطنية المصرية وأحيت فى نفوسنا أننا بلد فريد ومتميز فى شعبه و حكوماته وقياداته ، وخواصه ، ومن أجمل ما أنهى هذا الحفل ، شدو "ريهام عبد الحكيم" "مصر تتحدث عن نفسها " أعقبها نشيد الوطن الأكبر والجميع على أطرف أصابعه

شكراً" د. أيناس عبد الدايم" ولعل الصورة التى أغلقت الستارة عليها ، "جمال عبد الناصر بجوار ثروت عكاشة" ، وبجانبهم "عبد الفتاح السيسى" وبجواره "أيناس عبد الدايم" ، رمزاً للإستمرار فى التقدم بمشيئة " الله الف مبروك" .