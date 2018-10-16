عرض فيلم Halloween في مهرجان La Roche-sur-Yon بفرنسا

يشهد مهرجان La Roche-sur-Yon السينمائى بفرنسا عرض فيلم Halloween يوم 18 أكتوبر، وهو فيلم الرعب الجديد Halloween الذى يعود بعد 40 عاما.





فيلم Hallowen من بطولة جودى جرير، وجيمى لى كورتيس، وفرجينيا جاردنر، ونيك كاسل، وويل باتون، وتوبى هاس، ومايلز روبنز، وهالوك بيلجينر، وجيفرسون هول، واندى ماتاكاك، ومن إخراج ديفيد جوردن جرين، ومن تأليف جون كاربنتر، وجيف فرايدلى، وديبرا هيل، ودانى ماكبرايد.





الفيلم تدور قصته عن لورى سترود التى تعود إلى مواجهتها الأخيرة مع مايكل مايرز، الشخصية المقنّعة التى تلاحقها منذ أن نجت فى ليلة عيد الهالوين قبل أربعة عقود.