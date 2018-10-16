ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

عرض فيلم Halloween في مهرجان La Roche-sur-Yon بفرنسا

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 09:07 ص
عرض فيلم Halloween في مهرجان La Roche-sur-Yon بفرنسا
طباعة
الفجر الفني
 
يشهد مهرجان La Roche-sur-Yon السينمائى بفرنسا عرض فيلم Halloween يوم 18 أكتوبر، وهو فيلم الرعب الجديد Halloween الذى يعود بعد 40 عاما.

فيلم Hallowen من بطولة جودى جرير، وجيمى لى كورتيس، وفرجينيا جاردنر، ونيك كاسل، وويل باتون، وتوبى هاس، ومايلز روبنز، وهالوك بيلجينر، وجيفرسون هول، واندى ماتاكاك، ومن إخراج ديفيد جوردن جرين، ومن تأليف جون كاربنتر، وجيف فرايدلى، وديبرا هيل، ودانى ماكبرايد.

الفيلم تدور قصته عن لورى سترود التى تعود إلى مواجهتها الأخيرة مع مايكل مايرز، الشخصية المقنّعة التى تلاحقها منذ أن نجت فى ليلة عيد الهالوين قبل أربعة عقود.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
فرنسا
-
x
20:45
-
ألمانيا
إيرلندا
-
x
20:45
-
ويلز
البطولة الرباعية الودية - السعودية
البرازيل
-
x
20:00
-
الأرجنتين
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جزر القمر
-
x
14:00
-
المغرب
مالاوي
-
x
14:30
-
الكاميرون
سوازيلاند
-
x
15:00
-
مصر
النيجر
-
x
17:00
-
تونس
ليبيا
-
x
20:00
-
نيجيريا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/16/2018 9:31:31 AM