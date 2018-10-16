أندونيسيا تنفى تعليق التجارة مع أستراليا بعد موقفها من سفارة القدس المحتلة

نفى وزير التجارة الاندونيسي انجارتياستو لوكيتا، اليوم الثلاثاء، تقريراً بأن جاكرتا تدرس تعليق اتفاق تجاري مع استراليا بشأن اقتراح استراليا إعلان القدس المحتلة عاصمة لاسرائيل.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت إندونيسيا تؤجل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أستراليا بشأن الاقتراح، قال لوكيتا لوكالة رويترز، إنه لا يوجد شيء من هذا القبيل، مضيفاً أن الاتفاق كان في موعده المقرر توقيعه هذا العام.

ونقلت شبكة ايه.بي.سي نيوز الأسترالية عن مصدر رفيع بالحكومة الأندونيسية قوله، إنّ جاكرتا تدرس تعليق الاتفاق التجاري بشأن تصريح رئيس الوزراء سكوت موريسون، الذي سيدرس نقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس المحتلة.