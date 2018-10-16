زكاري ليفي يتمنى المشاركة في أفلام Justice League

أعلن الممثل زكارى ليفى أنه يتطلع أن ينضم بشخصية Shazam إلى أفلام Justice League، وأكد على أن انضمامه إلى الفيلم أمر محتمل وليس مستبعدا.





فيلم Shazam من إنتاج شركة Warner Bros. Pictures، ومن المقرر طرحه يوم 5 أبريل من العام القادم فى الولايات المتحدة الأمريكية.





الفيلم من تأليف هنرى جايدين، ودارين ليمكه، وبيل باركر، ومن إخراج ديفيد ف. ساندبرج، وتدور قصته حول إعطاء صبى القدرة على أن يصبح بطلًا خارقا فى أوقات الحاجة بكلمة سحرية واحدة.





الفيلم من بطولة زاكارى ليفى، ومارك سترونج، وجاك ديلان جرازر، وروس بتلر، ودجيمون هونسو، وميشيل بورث، وآدم برودى، وآشر أنجل، وجريس فولتون.