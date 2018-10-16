ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

طرح التريللر الرسمي لفيلم Widows النسائي

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 09:00 ص
طرح التريللر الرسمي لفيلم Widows النسائي
طباعة
الفجر الفني
 
طرحت شركة 20 th century أول تريللر رسمى لفيلم Widows، المقرر طرحه يوم 16 نوفمبر المقبل فى الولايات المتحدة، الفيلم يدور فى إطار الدراما والجريمة.

Widows من بطولة فيولا ديفيز، ليام نيسون، جون بيرنتال، مانويل جارسيا-رالفو، كوبيرن جوس، ميشيل رودريجيز، اليخاندرو فيردن، بايلى ريس والترز، إليزابيث ديبيكى، كارى كون.

تدور قصة الفيلم حول أربع نساء ليس لديهن أى شيء مشترك باستثناء الديون التى خلفتها الأنشطة الإجرامية لأزواجهم المتوفين، القصة تقع فى شيكاغو المعاصرة، وسط أوقات الاضطرابات، وتبدأ التوترات عندما تتفق فيرونيكا وأليسوليندا وبيل على أخذ مصيرهم بأيديهم ويتآمرون لتشكيل مستقبل بشروطهم الخاصة.

الفيلم من إخراج ستيف ماكوين الذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع جيليان فلين، ليندا لا بلانت.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
فرنسا
-
x
20:45
-
ألمانيا
إيرلندا
-
x
20:45
-
ويلز
البطولة الرباعية الودية - السعودية
البرازيل
-
x
20:00
-
الأرجنتين
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جزر القمر
-
x
14:00
-
المغرب
مالاوي
-
x
14:30
-
الكاميرون
سوازيلاند
-
x
15:00
-
مصر
النيجر
-
x
17:00
-
تونس
ليبيا
-
x
20:00
-
نيجيريا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/16/2018 9:31:44 AM