طرح التريللر الرسمي لفيلم Widows النسائي

طرحت شركة 20 th century أول تريللر رسمى لفيلم Widows، المقرر طرحه يوم 16 نوفمبر المقبل فى الولايات المتحدة، الفيلم يدور فى إطار الدراما والجريمة.

Widows من بطولة فيولا ديفيز، ليام نيسون، جون بيرنتال، مانويل جارسيا-رالفو، كوبيرن جوس، ميشيل رودريجيز، اليخاندرو فيردن، بايلى ريس والترز، إليزابيث ديبيكى، كارى كون.





تدور قصة الفيلم حول أربع نساء ليس لديهن أى شيء مشترك باستثناء الديون التى خلفتها الأنشطة الإجرامية لأزواجهم المتوفين، القصة تقع فى شيكاغو المعاصرة، وسط أوقات الاضطرابات، وتبدأ التوترات عندما تتفق فيرونيكا وأليسوليندا وبيل على أخذ مصيرهم بأيديهم ويتآمرون لتشكيل مستقبل بشروطهم الخاصة.





الفيلم من إخراج ستيف ماكوين الذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع جيليان فلين، ليندا لا بلانت.