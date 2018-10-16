إعلامى سعودى يحذر: العقوبات الأمريكية ستسبب كارثة اقتصادية للعالم بأسره

قال تركي الدخيل المدير العام لقناة العربية، التي تتخذ من السعودية مقراً لها، إنّ أسعار النفط قد تتضاعف إذا فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على البلاد، على خلفية غموض اختفاء الصحفى السعودى جمال خاشقجى، منذ زيارته للسفارة السعودية بأنقرة مؤخراً.

ووفقاً لصحيفة "ديلى اكسبريس" البريطانية، اليوم الثلاثاء، قال الدخيل إنّ هذه الخطوة الأمريكية المحتملة ستهز العالم بأسره".

وأضاف الدخيل لـ "العربية" أمس: "إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المملكة العربية السعودية، فسوف نواجه كارثة اقتصادية تهز العالم بأسره، وسيؤدي ذلك إلى فشل السعودية في الالتزام بإنتاج 7.5 مليون برميل.

وتابع "إذا كان سعر النفط الذي وصل إلى 80 دولار قد أغضب الرئيس ترامب، فلا ينبغي لأحد أن يستبعد ارتفاع السعر إلى 100 دولار، أو 200 دولار، أو حتى مضاعفة هذا الرقم".