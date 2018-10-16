ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

إعلامى سعودى يحذر: العقوبات الأمريكية ستسبب كارثة اقتصادية للعالم بأسره

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 09:03 ص
إعلامى سعودى يحذر: العقوبات الأمريكية ستسبب كارثة اقتصادية للعالم بأسره
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
طباعة
خاطر عبادة
 

قال تركي الدخيل المدير العام لقناة العربية، التي تتخذ من السعودية مقراً لها، إنّ أسعار النفط قد تتضاعف إذا فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على البلاد، على خلفية غموض اختفاء الصحفى السعودى جمال خاشقجى، منذ زيارته للسفارة السعودية بأنقرة مؤخراً.

  

ووفقاً لصحيفة "ديلى اكسبريس" البريطانية، اليوم الثلاثاء، قال الدخيل إنّ هذه الخطوة الأمريكية المحتملة ستهز العالم بأسره".

 

وأضاف الدخيل لـ "العربية" أمس: "إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المملكة العربية السعودية، فسوف نواجه كارثة اقتصادية تهز العالم بأسره، وسيؤدي ذلك إلى فشل السعودية في الالتزام بإنتاج 7.5 مليون برميل.

 

وتابع "إذا كان سعر النفط الذي وصل إلى 80 دولار قد أغضب الرئيس ترامب، فلا ينبغي لأحد أن يستبعد ارتفاع السعر إلى 100 دولار، أو 200 دولار، أو حتى مضاعفة هذا الرقم".

 

 

 

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
فرنسا
-
x
20:45
-
ألمانيا
إيرلندا
-
x
20:45
-
ويلز
البطولة الرباعية الودية - السعودية
البرازيل
-
x
20:00
-
الأرجنتين
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جزر القمر
-
x
14:00
-
المغرب
مالاوي
-
x
14:30
-
الكاميرون
سوازيلاند
-
x
15:00
-
مصر
النيجر
-
x
17:00
-
تونس
ليبيا
-
x
20:00
-
نيجيريا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/16/2018 9:31:44 AM