فنان برازيلي يحول المشاهير لأيقونات على الجدران (صور)
الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 08:49 صالفجر الفني
يهوى الفنان البرازيلى إدوارد كوبرا الرسم على جدران الشوارع باحترافية كبيرة، حيث يعمل على رسم العديد من الشخصيات التاريخية والمشاهير فى الذكريات الخاصة بها مثل مايكل جاكسون، ونيلسون مانديلا، وغيرهم.
ويعتمد الفنان البرازيلى على استخدام الألوان المختلفة فى الرسم من خلال دمجها باحترافية بالغة حتى تظهر الصورة فى النهاية بشكلها الكامل على الجدران المختلفة.
ويقرر الفنان الذى لا ينجز أعماله اليوم سوى بعد الحصول على التراخيص اللازمة بأنه لا يتقن سوى الرسم، فهو عصامى وقد أدرك أنه يتمتع بمهارة خاصة فى الرسم على الجدران.