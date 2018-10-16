فنان برازيلي يحول المشاهير لأيقونات على الجدران (صور)

يهوى الفنان البرازيلى إدوارد كوبرا الرسم على جدران الشوارع باحترافية كبيرة، حيث يعمل على رسم العديد من الشخصيات التاريخية والمشاهير فى الذكريات الخاصة بها مثل مايكل جاكسون، ونيلسون مانديلا، وغيرهم.





ويعتمد الفنان البرازيلى على استخدام الألوان المختلفة فى الرسم من خلال دمجها باحترافية بالغة حتى تظهر الصورة فى النهاية بشكلها الكامل على الجدران المختلفة.



