يلا شوت LiveHD7.. مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند بث مباشر بدون تقطيع لايف

رابط الاسطورة بث حي LiveHD7 تابع لايف بث مباشر| مباراة مصر VS سوازيلاند مباشر يلا شوت، اهم مباريات اليوم | بث مباشر مباراة مصر وسوازيلاد| مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند | مشاهدة محمد صلاح، ستتحول الأنظار والعيون نحو مباراة مصر ضد سوازيلاند في واحدة من أهم مباريات الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون، البث الحي والمباشر مباراة مصر أمام سوازيلاند بمشاركة الفرعون محمد صلاح.





معلومات عن المباراة:

يدخل منتخب مصر مباراة اليوم وعينه على نقاط المباراة الثلاث، من أجل حسم تذكرة الصعود بشكل رسمي في حالة فوز نسور قرطاج على النيجر في المباراة الثانية، ويحتل الفراعنة المركز الثاني في المجموعة العاشرة برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مبارتين وخسارة واحدة، خلف المتصدر المنتخب التونسي، منتخب مصر يدخل هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد أن قدم أداء مييز بقيادة المكسيكي خافيير أجيري في ثلاث مباريات، رفقاء صلاح قادمين من فوزين متتاليين،.





يلتقي منتخب مصر مع نظيره سوازيلاند اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 في الثالثة مساءا بتوقيت القاهرة، في المباراة التي ستقام بينهما ضمن منافسات تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019، والتي ستقام في الكاميرون يونيو المقبل.