تمارين القرفصاء لشد عضلات الجسم

تعد تمرين القرفصاء (السكوات) من التمارين الرياضية التي تساعد في شدّ عضلات الجزء السفلي من الجسم، كالبطن والحوض والمؤخرة.





من فوائد تمرين القرفصاء:

- تليين عضلات الجسم، خصوصًا الجزء السفلي منه، وحرق نسبة مهمّة من الدهون والسعرات الحرارية.

- التخلص من مشكلات "السيلوليت".

- تجنّب الإصابة بالروماتيزم وهشاشة العظام.

- تحسين المزاج بعيدًا عن الطاقات السلبيّة.

- منع الإصابة بالإمساك عند الحوامل.





من أبرز حركات القرفصاء:

- الـ"سكوات" باستخدام الأوزان: يتمّ الوقوف، مع إبقاء الساقين مفتوحين، والإمساك بعبوة من الماء عوضًا عن الثقل (دمبل) في كلّ كفّ، ثم تُتخذ وضعيّة القرفصاء.

- الـ"سكوات" المتحرّكة: تُمارس هذه الحركة عبر القفز، مع شبك الساق اليمنى باليسرى، ثمّ تُتخذ وضعيّة القرفصاء.

- الـ"سكوات" باستخدام إحدى الرجلين: تُمارس هذه الحركة عبر الوقوف، مع رفع إحدى الساقين عن الأرض ومدّها إلى الأمام، وذلك بالاستعانة بعصا لتحقيق التوازن. ثمّ، تُتخذ وضعيّة القرفصاء. وتُكرّر الحركة، مع الساق الأخرى.

- الـ"سكوات" باستخدام الكرة: يجب الوقوف وتثبيت الكرة على الجدار عند وسط ظهرك، والتقاط الوزن باليدين، والقيام بحركة القرفصاء.

- "سومو سكوات": يتم القيام بهذه الحركة، من خلال التقاط الوزن (الدامبل) باليدين، مع الحرص على الجلوس في وضعيّة القرفصاء بشكل متكرّر، بهدف تشغيل عضلات الساقين والردفين.

- الـ"سكوات" أثناء المشي: تؤدّى هذه الحركة من خلال القيام بـ"السكوات"، التي تعتمد على القرفصاء، مع المشي خطوة واحدة في كل مرّة.





ملاحظة: