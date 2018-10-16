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مسلحون يختطفون 14 عسكرياً إيرانياً على حدود باكستان

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 08:43 ص
مسلحون يختطفون 14 عسكرياً إيرانياً على حدود باكستان
الحرس الثوري الإيراني
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أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن اختطاف 14من القوات العسكرية الإيرانية بيد مسلحين في الحدود الشرقية لإيران.

 

ووصف الإعلام الإيراني المسلحين بـ"الإرهابيين".

 

ووفقاً للتقارير، فقد هاجم مسلحون القوات الإيرانية في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء في منطقة "لولكدان الحدودية، واختطفوا 14منهم".

 

والمختطفون هم 7من قوات البسيج، و5 من قوات الحرس الحدود، و2 من استخبارات الحرس الثوري.

 

ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة.

 

ولكن في السابق كانت قد شهدت المنطقة الواقعة على الحدود مع باكستان معارك بين القوات الإيرانية ومجموعات مسلحة من البلوش، منها "جيش العدل"، وكانت قد خلفت هذه المعارك العشرات بين قتيل وجريح من الطرفين.

 

وهذه ليست المرة الأولى التي يختطف فيها المسلحون عسكريين إيرانيين من الحدود الشرقية لإيران.


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