طريقة عمل كيكة الباونتي

المقادير

- مقادير الكيك :

الزبدة : نصف كوب (مذوبة)

سكر : ثلاث أرباع الكوب

البيض : 2 حبة

الفانيليا : ملعقة صغيرة

بودرة الكاكاو : ثلث كوب

طحين : نصف كوب

ملح : ربع ملعقة صغيرة

بيكنج بودر : ربع ملعقة صغيرة

- لطبقة جوز الهند :

الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

جوز الهند : 2 كوب

سكر : ثلاث أرباع الكوب

السميد : 5 ملاعق كبيرة

حليب : كوبان وربع

- للتغليفة :

الشوكولاتة : كوب (مذوبة)

جوز الهند : ثلث كوب





طريقة التحضير

1. سخني الفرن على حرارة 350 درجة.





2. اخلطي السكر والزبدة المذوبة حتى يصبح الخليط كريمي وهش.





3. أضيفي البيض والفانيلا واخفقي.





4. أضيفي الكاكاو البودرة والملح والبيكنج باورد والطحين واخفقي.





5. ضعي الخليط في صينية تشيز كيك وأدخليها الفرن لمدة 25 دقيقة حتى تنضج.





6. أخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد.





7. لتحضير حشوة الباونتي: سخني الزبدة في قدر على نار متوسطة ثم أضيفي جوز الهند والسكر والسميد والحليب وقلبي جيداً حتى تتجانس المكونات ويصبح الخليط سميكاً.





8. ازيلي الخليط عن النار واتركيه ليبرد في حرارة الغرفة.





9. وزعي المزيج فوق الكيك واتركيه ليبرد في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.



