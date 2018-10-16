باهر دويدار ينتهي من أول 5 حلقات لـ"كلبش 3"

قال السيناريست باهر دويدار إنه انتهى من كتابة حوالى 5 حلقات من أحداث الجزء الثالث من مسلسل "كلبش" المقرر طرحه خلال موسم رمضان المقبل، ويشارك فى بطولته الفنان أمير كرارة ومن إخراج بيتر ميمى.





وأضاف دويدار أن هذا الجزء يحمل عددا من المفاجآت فى الأحداث وفى الأبطال الآخرون المقرر مشاركتهم فى هذا الجزء الذى يراهن عليه بقوة بعد نجاح الأجزاء السابقة، بالإضافة إلى وجود أحداث مرتبطة بالواقع الذى نعيشه حاليا.





مسلسل "كلبش 2" تم طرحه رمضان الماضى، وشارك فى بطولته كل من الفنان أمير كرارة، محمود البزاوى، هالة فاخر، أحمد صلاح حسنى، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد حلاوة، محمد محمود عبد العزيز، ضياء عبد الخالق، سليمان عيد، أشرف زكى، عمرو وهبة، ميران عبد الوارث، عمر الشناوى، مصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد، وآخرون، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج سينرجى للمنتج تامر مرسى.