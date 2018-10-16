نصائح في التدبير المنزلي.. هكذا تنظفين الملابس البيضاء

في السطور التالية نقدم لربة المنزل نصائح في التدبير المنزل لنزع البقع الصعبة في الملابس البيضاء من الصدا والكاتشب والشاي والمشروبات الغازية واللبان وغيرها:-





• تُغسل قطعة الملابس بماء الصنبور البارد لنزع البقعة قدر المستطاع، مع ضرورة تجنُّب غسل هذه الأخيرة بالماء الساخن، حيث أنَّه يزيد من التصاق البقعة أكثر.

• يُخلط كمٌّ من الملح مع كمٍّ مُناسب من الماء لتكوين عجينة. وتوضع هذه العجينة على بقعة الدم مباشرة، وتُفرك قطعة الملابس بواسطتها جيِّدًا إلى أن تزول البقعة. تُغسل قطعة الملابس بالماء البارد لإزالة الملح منها. ثمَّ، تُغسل في الغسَّالة.





بقع القهوة والشاي:

• خلط ملعقة صغيرة من الخل الأبيض، مع أكواب عدَّة من الماء، فرش الخليط على البقعة. ثمَّ، تُمسح هذه الأخيرة بلطف، حتَّى تتلاشى تمامًا.

• رشِّ كمٍّ من الـ"بيكينغ صودا" على البقعة، بعد ترطيب قطعة الملابس بالماء الدافئ. وتُفرك القطعة، وتُترك فترة من الزمن، قبل غسلها بالماء.





لنزع اللبان عن الملابس:

• تُطوى قطعة الملابس بحيث يكون اللبان على الجزء الظاهر منها، ثم توضع القطعة داخل كيس من البلاستيك، ويُترك الكيس بالثلَّاجة من ساعتين إلى ثلاث ساعات. وبعد انقضاء الوقت، تُخرج قطعة الملابس. ويُكشط اللبان، باستخدام سكِّين.

• يُستخدم الكحول (سبيرتو) لإزالة اللبان، من خلال وضع القليل منه على إسفنجة، ثم تُفرك قطعة الملابس بها لدقائق. ويُنزع اللبان بعدها، باستخدام ملعقة، ثم تُنقع المنطقة بمنعِّم الأقمشة، وتُغسل قطعة الملابس بالماء والصابون كالمعتاد.





للتخلُّص من بقع التعرق عن الملابس:

• تُخلط أربع ملاعق كبيرة من الـ"بيكينغ صودا"، وربع كوب من الماء الدافئ جيدًا معًا، ويوضع هذا الخليط على بقع التعرُّق، وتُترك الأخيرة لساعتين حتَّى تجفَّ. ثمَّ، تُغسل قطعة الملابس، كالمعتاد.

• يُستخدم خليط مكوَّن من أربع ملاعق كبيرة من الملح، مع ليتر من الماء الساخن. وتُفرك قطعة الملابس بالمحلول، حتَّى تتلاشى البقعة نهائيًّا.





للتخلُّص من بقع الصدأ:

يجب الحذر من استخدام الكلور المبيِّض لغرض إزالة بقع الصدأ عن الملابس البيض، نظرًا إلى أنَّه سيتفاعل مع الصدأ. وبالمُقابل، تُنزع بقع الصدأ باتِّباع الخطوات الآتية:

• في حال استخدام منتَج تجاري، يُنصح باتباع التعليمات المكتوبة على الملصق.

• تُعصر حبَّة من الليمون الحامض على البقعة حتَّى تتشبع بالسائل، ثمَّ يرشُّ القليل من الملح فوق عصير الليمون، وتُدع القطعة جانبًا لمدَّة 24 ساعة، مع وضع المزيد من عصير الليمون للحفاظ على رطوبة البقعة.





للتخلُّص من بقع الـ"كاتشب":