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البحرين تسحب الجنسية من 6 متهمين بتأسيس جماعة إرهابية مرتبطة بإيران

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 08:46 ص
البحرين تسحب الجنسية من 6 متهمين بتأسيس جماعة إرهابية مرتبطة بإيران
البحرين - أرشيفية
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وكالات
 

أصدرت محكمة بحرينية، أمس الإثنين، أحكامًا على 7 متهمين تصل إلى السجن المؤبد، وسحبت الجنسية من 6 منهم، لإدانتهم بتأسيس جماعة إرهابية، وتفجير أنبوب للنفط ووجود صلة مع إيران.

 

ومن ضمن الاتهامات الموجهة إليهم أنهم تلقوا تدريبات في معسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني في إيران، بقصد ارتكاب جرائم إرهابية في البحرين.

 

وعوقب 5 متهمين بالسجن المؤبد، وسادس بالسجن 10 سنوات، والسابع عاقبته المحكمة بالسجن 5 سنوات.

المزيد عن: سحب الجنسية جماعة إرهابية البحرين إيران 6 متهمين
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