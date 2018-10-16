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محمد صلاح "يحتضن" معجبة بكت لحظة رؤيته (فيديو)

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 08:37 ص
محمد صلاح يحتضن معجبة بكت لحظة رؤيته (فيديو)
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الفجر الرياضي
 
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو لمحمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، يحتضن إحدى معجباته بعد بكائها لحظة رؤيته.

وهر محمد صلاح في الفيديو وهو يرتدي قميص منتخب مصر، خلال اتجاهه للمعجبة التي تفاجئت به مما جعلها تبكي بشدة.

ومازح محمد صلاح الفتاة وقال لها: "هو أنا لسه كلمتك" وبعد ذلك "حتضنها" لتتوقف عن البكاء.
 
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