بث مباشر مصر "محمد صلاح" وسوازيلاند "إي سواتيني".. بدون تقطيع _ بث حي الآن _ كورة ستار _ اون لاين





ويحل منتخب مصر ضيفا على إي سواتيني لملاقاته في رابع جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019 لحساب المجموعة العاشرة.





وسوف يرتدي منتخب مصر زي أبيض بالكامل على أن يرتدي حارسه زي أزرق.





أما منتخب إي سواتيني سوف يظهر في المباراة بزي أزرق داكن ويرتدي حارسه طاقم أسود.





وكان منتخب مصر فاز في لقاء الجولة الماضية على إي سواتيني في ملعب السلام بأربعة أهداف لهدف.





ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة بست نقاط خلف تونس صاحبة الصدارة بتسع نقاط.





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة مصر وآي سواتيني اليوم الثلاثاء في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 5. 4:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 3:00 مساءاً بتوقيت مصر . 4:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 4:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 4:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 4:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 4:00 مساءاً بتوقيت العراق . 3:00 مساءاً بتوقيت السودان . 4:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 3:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 2:00 مساءاً بتوقيت تونس . 2:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 2:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 5:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 4:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 5:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 4:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 4:00 مساءاً بتوقيت قطر. 1:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 4:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 1:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

التشكيل المتوقع:

سيبدأ منتخب مصر بتشكيل مكون من كلا من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، أيمن أشرف - باهر المحمدي - أحمد حجازي - أحمد المحمدي- محمد النني - علي غزال - طارق حامد- محمود حسن تريزيجيه - مروان محسن - عمرو وردة.





تقرر أن يرتدي منتخب مصر زي أبيض بالكامل أمام إي سواتيني في المباراة التي تجمع بينهما غدا الثلاثاء.