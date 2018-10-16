حسب شكل فستانك.. تسريحات شعر تناسب إطلالتك

نقدم لكِ عزيزتي العروس تسريحات بسيطة تناسب شكل فستانك وملامح وجهك لتبدين أكثر أناقة ورقي:-





الياقة المقوّرة

ستبدو الطلة فائقة الأناقة مقرونة مع تسريحة الشعر بتموجات، كلمسة جديدة على سحر هوليوود القديم، وإنّ فرق الشعر اللا وسطي مع سحب معظم الشعر على جانب واحد، يُبرز نعومة هذه الياقة بشكل جميل.





الياقة اللا متماثلة

ابرزي هذه الياقة بشعر أملس منسدل، مستقيم وراء كتفيكِ، مع فرق شعر وسطي ليضيف التوازن إلى طلّتكِ، ويُبرز التفاصيل لهذه الياقة.





الياقة الواسعة "القارب"

من الأفضل رفع الشعر من أجل إبراز الثوب والقصة على الكتفين، ولتكن الرفعة رخوة مع تنفيش الشعر "فوليوم"، عند تاج الرأس لتنعيم الطلة .





ياقة القلب

تجسد نمط الزفاف الكلاسيكي، أنيقة ورومانسية، يوصى بـ تسريح الشعر بشكل متموج لتحقيق التوازن بين الكتفين المكشوفين، وإضافة لمسة إضافية من الجاذبية لمظهرِك.





الياقة الكاشفة للكتفين

عليكِ بانتقاء تسريحة لافتة وأنيقة، على أن تكون هادئة وبسيطة، فذلك يلفت الانتباه إلى الياقة، ويعطي الفستان إحساسًا شبابيًّا رائعًا.





الياقة العميقة

يُقترح انتقاء التموجات الرخوة، لتعزيز طلّة الياقة العميقة المكشوفة، ولإضافة بُعد إلى الطلّة.





الياقة العالية