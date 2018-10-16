منتخب مصر ضيفا على إي سواتيني في تصفيات إفريقيا

يحل منتخب مصر ضيفا على نظيره إي سواتيني في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية، عندما في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة في الجولة الرابعة للمجموعة العاشرة على استاد "ترايد فيير".

ويحتل المنتخب الوطني المركز الثاني برصيد 6 نقاط جمعها من الخسارة أمام تونس فى الجولة الأولى والفوز على النيجر بسداسية، ثم على اي سواتيني.

ويمني الفراعنة النفس بالفوز على إي سواتيني من أجل صدارة المجموعة حال سقوط المنتخب التونسي المتصدر بتسع نقاط، حيث أن الفوز سيقرب كلا المنتخبين من حسم التأهل لأمم إفريقيا.