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اجتماع طارئ لـ13 سفيرًا عربيًا في أستراليا

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 08:37 ص
اجتماع طارئ لـ13 سفيرًا عربيًا في أستراليا
استراليا - أرشيفية
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وكالات
 

 قال السفير المصري لدى استراليا محمد خيرت، إن سفراء 13 دولة عربية اجتمعوا في كانبيرا، اليوم الثلاثاء، بدافع القلق من أن تضر الخطوة التي تدرسها استراليا بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بفرص السلام.

 

وكان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، قال في وقت سابق اليوم، إنه "منفتح على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وربما نقل سفارة استراليا إلى هناك". كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، إن أستراليا تدرس الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

 

وقال خيرت في تصريحات، لـ"رويترز"، إن ذلك دفع 13 سفيرا عربيا للدعوة لاجتماع في العاصمة الاسترالية. وقال "اتفقنا على إرسال خطاب لوزيرة الخارجية نبدي فيه قلقنا ومخاوفنا إزاء مثل هذا التصريح".

 

وتابع "أي قرار بمثل هذا قد يضر بعملية السلام، سيكون لذلك عواقب سلبية على العلاقات ليس فقط بين استراليا والدول العربية وإنما الكثير من الدول الإسلامية أيضا".

 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدل في ديسمبر الماضي عن السياسة الأمريكية الراسخة بخصوص القدس باعترافه بها عاصمة لإسرائيل مما أغضب الفلسطينيين والعالم العربي والحلفاء الغربيين.

 

المزيد عن: فلسطين عاصمة اسرائيل القدس التهديد الأخير استراليا اجتماع طارئ 14 سفير عربي
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