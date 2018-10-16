بث مباشر - مشاهدة مباراة فرنسا والمانيا اليوم الثلاثاء 16-10-2018 – كورة ستار لايف

سيكون عشاق كرة القدم العالمية، على موعد مع مباراة مثيرة بين فرنسا وألمانيا في التاسعة الا ربع مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الثلاثاء 16-10-2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

معلومات عن المباراة:

يدخل المنتخب الفرنسي الفائز بلقب كأس العالم الأخير هذه المباراة وكله أمل في تحقيق نتيجة إيجابية على المنتخب الألماني، الديوك الفرنسية قادمون من تعادل إيجابي أمام منتخب آيسلندا في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين يوم 11 من أكتوبر من الشهر الجاري، يدخل رفقاء أنطوان جريزمان هذه اللقاء متصدرين المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، من فوز وتعادل ولم يتلقوا أي خسارة حتى الآن .

بينما يسعى المنتخب الألماني لتحقيق فوز يحفظ له ماء الوجه أمام جماهيره بعد الهزيمة المذلة أمام هولندا بثلاثية نظيفة منذ أيام، وسيدخل منتخب الماكينات هذا اللقاء وسيسعون لتحقيق الفوز فيه، ليتصدروا ترتيب المجموعة الأولى على حساب أبطال العالم.

وعقب انتهاء المواجهات في كل مستوى بنظام الذهاب والإياب، تصعد المنتخبات متصدرة المجموعات إلى المستوى الأعلى، وتهبط المنتخبات صاحبة المركز الأخير إلى المستوى الأدنى.

وتلعب المنتخبات الأربعة الأوائل في كل مستوى، دورة مجمعة؛ لتحديد بطل هذا المستوى، بينما تتنافس الفرق الأربعة الأوائل في المستوى الأول على اللقب.

تنطلق النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا وتنتهي في يونيو 2019.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة فرنسا وألمانيا في التاسعة الا ربع مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قناة بين سبورت الرياضية.