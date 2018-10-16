اليوم.. قداس للصلاة على روح والد المطرب اللبناني فارس كرم
الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 07:30 ص
يقام اليوم قداس للصلاة على روح والد المطرب اللبناني فارس كرم الصلاة بكنيسة مار مارون الرعانية- جزين، فى العاصمة اللبنانية بيروت في الساعة الرابعة عصرًا.
يذكر أن والد فارس كرم وافته المنية منذ أيام قليلة بعد صراع طويل مع المرض.
وتلقى كرم، العديد من التعازى من جانب الفنانين منهم عاصى الحلانى ونانسى عجرم وراغب علامة ونجوى كرم.
وتلقى كرم، العديد من التعازى من جانب الفنانين منهم عاصى الحلانى ونانسى عجرم وراغب علامة ونجوى كرم.
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