يلا شوت | مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند بث مباشر | كورة لايف

يخوض منتخبنا الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري موقعة هامة أمام نظيره السوازيلاندي، يوم الثلاثاء الموافق السادس عشر من أكتوبر، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2019، والتي تحتضنها الكاميرون في يونيو المقبل.





وكان منتخب مصر دك حصون سوازيلان بنتيجة أربعة أهداف مقابل في الجولة الماضية، في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام بالقاهرة، يوم الجمعة الماضي، سجل أهداف الفراعنة كل من أحمد المحمدي وعمرو وردة ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح.





ويحتل منتخب مصر وصافة المجموعة العاشرة في التصفيات الإفريقية برصيد 6 نقاط، خلف المنتخب التونسي الذي حقق العلامة الكاملة حتى الآن برصيد 9 نقاط، حيث أن مصر وتونس هما الأقرب لحجز بطاقتي العبور إلى نهائيات أمم إفريقيا 2019.

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توقيت مباراة مصر ضد سوازيلاند بكل الأوقات لعشاق الساحرة المستديرة:





4:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

3:00 مساءاً بتوقيت مصر .

4:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

4:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

4:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

4:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

400 مساءاً بتوقيت العراق .

3:00 مساءاً بتوقيت السودان .

4:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

3:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

2:00 مساءاً بتوقيت تونس .

2:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

2:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

5:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

4:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

5:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

4:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

4:00 مساءاً بتوقيت قطر.

1:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

4:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

1:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





تشكيل منتخب مصر أمام سوازيلاند:-





حراسة المرمى: محمد الشناوي.





الدفاع: أيمن أشرف - باهر المحمدي - عمرو طارق - أحمد المحمدي.





الوسط: محمد النني - علي غزال - عمرو وردة - محمود تريزيجيه.





الهجوم: مروان محسن - أحمد حسن كوكا.





وكان منتخب مصر تلقى صادمة كبيرة بعد أن تأكد غياب محمد صلاح، نجمنا المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، بعد أن تعرض لشد في العضلة الضامة، استبعده على إثرها المدرب أجيري من قائمة الفريق التي سافرت إلى سوازيلاند.





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