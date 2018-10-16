شاهد.. لحظة اختطاف نجل الإعلامية نوليا مصطفى
الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 06:57 صنعيم يوسف
عرض برنامج "صبايا" المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه ريهام سعيد، مقطع فيديو يرصد لحظة اختطاف طليق الإعلامية نوليا مصطفى، لنجلهما.
ويوثق الفيديو قيام عدد من الأشخاص بتحطيم زجاج سيارة الإعلامية، واستخراج الطفل الذي كان متواجدًا بداخلها، وأخذه في سيارة أخرى ثم غادروا.
وكانت الأجهزة الأمنية قد أعلنت نجاحها في القبض على المتهمين بعد 48 ساعة، وإعادة الطفل إلى والدته مرة أخرى.
ويوثق الفيديو قيام عدد من الأشخاص بتحطيم زجاج سيارة الإعلامية، واستخراج الطفل الذي كان متواجدًا بداخلها، وأخذه في سيارة أخرى ثم غادروا.
وكانت الأجهزة الأمنية قد أعلنت نجاحها في القبض على المتهمين بعد 48 ساعة، وإعادة الطفل إلى والدته مرة أخرى.
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