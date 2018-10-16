إندونيسيا ضيف شرف الدورة 33 لمهرجان "الجنادرية" السعودي

قالت وزارة الحرس الوطني في المملكة السعودية يوم الاثنين إن إندونيسيا ستكون ضيف شرف الدورة الثالثة والثلاثين للمهرجان الوطني للتراث والثقافة ”الجنادرية“ هذا العام.

وكتبت الوزارة التي تشرف على تنظيم الحدث الثقافي-الرياضي كل عام على حسابها الرسمي بموقع تويتر ”صدرت الموافقة السامية الكريمة على موعد افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية-33 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.. وجمهورية إندونيسيا ضيف الشرف لهذه الدورة“.





وتنطلق الدورة الجديدة للجنادرية في 31 ديسمبر كانون الأول وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع.





ويشمل برنامج المهرجان كل عام ندوات فكرية وأمسيات شعرية ومعارض فنية إضافة إلى سباق الهجن الشهير وحفل العارضة الذي غالبا ما يشارك فيه العاهل السعودي.