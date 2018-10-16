دوللي شاهين تغني لصباح "زي العسل" (فيديو)

شاركت المطربة اللبنانية دوللي شاهين، فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" في أحدث إطلالاتها.





وظهرت شاهين، خلال الفيديو وهي تغني للمطربة الراحلة صباح أغنيتها الشهيرة "زي العسل"





وعبر عدد كبير من جمهور المطربة عن إعجابهم الشديد بصوت واحساس مطربتهم المفضلة وقاموا بمشاركته على نطاق واسع.



