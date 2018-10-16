تعرف على حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقسا معتدلا على السواحل الشمالية، والقاهرة والوجه البحري، مائل للحرارة على جنوب البلاد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.





وأضاف بيان الهيئة، أن الرؤية تقل بفعل الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.





وأوضح البيان، أن الرياح، أغلبها شمالية غربية تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يسبب اضطرابا في الملاحة البحرية هناك.



