ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تعرف على حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 06:04 ص
تعرف على حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018
طباعة
 
توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقسا معتدلا على السواحل الشمالية، والقاهرة والوجه البحري، مائل للحرارة على جنوب البلاد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

وأضاف بيان الهيئة، أن الرؤية تقل بفعل الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

وأوضح البيان، أن الرياح، أغلبها شمالية غربية تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يسبب اضطرابا في الملاحة البحرية هناك.

المزيد عن: هيئة الأرصاد مصر طقس شبورة سرعة الرياح رياح درجات الحرارة حالة الطقس حالة الجو توقعات بحر الثلاثاء البحر المتوسط البحر الأحمر أمطار أرصاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
فرنسا
-
x
20:45
-
ألمانيا
إيرلندا
-
x
20:45
-
ويلز
البطولة الرباعية الودية - السعودية
البرازيل
-
x
20:00
-
الأرجنتين
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جزر القمر
-
x
14:00
-
المغرب
مالاوي
-
x
14:30
-
الكاميرون
سوازيلاند
-
x
15:00
-
مصر
النيجر
-
x
17:00
-
تونس
ليبيا
-
x
20:00
-
نيجيريا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/16/2018 6:11:30 AM