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بث مباشر بدون تقطيع " Alhayah - الحياة "

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 05:07 ص
بث مباشر بدون تقطيع Alhayah - الحياة
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تقدم "الفجر" لقرائها، بثًا مباشرًا لكافة التغطيات والفعاليات التي تقوم بها قناة 
" Alhayah - الحياة "   - بث حي لقناة الحياة " لمشاهديها، في إطار حرصنا على تقديم خدمة مميزة لمتابعينا.

و" قناة " Alhayah - الحياة " هي قناة مصرية منوعة تهدف إلى إعلام راقٍ يطرح ويناقش آراء جميع طوائف المجتمع المصري لتلعب بذلك دورًا فعالًا في مواجهة تحديات مرحلة ما بعد الثورة، وطرح رؤى وحلول مستقبلية أفضل من خلال برامجها المتعددة. 

والهدف المحوري للقناة هو توسيع المفاهيم وسد الفجوات ومساعدة المشاهد علي تكوين وجهات نظر واتخاذ مواقف بلا تأثير أو ضغوط من خلال توضيح الصورة كاملة أمامه ومناقشة مختلف الآراء.

قناة "Alhayah - الحياة" - البث الحي لقناة الحياة  تردد: 12206 أفقي معامل تصويب الخطا: 5/6 معدل الترميز: 27500

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