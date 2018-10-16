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الجهاز الطبي للمنتخب السعودي يكشف عن حجم إصابة ياسر الشهراني

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 04:22 ص
الجهاز الطبي للمنتخب السعودي يكشف عن حجم إصابة ياسر الشهراني
ياسر الشهراني
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عمر عبد العزيز
 

كشف الجهاز الطبي للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن حجم الإصابة التي تعرض لها اللاعب ياسر الشهراني، خلال مواجهة منتخبي السعودية والعراق.


وأوضح الجهاز الطبي السعودي، أن الشهراني تعرض لشد في العضلة الخلفية للفخذ، والذي خرج على إثرها متأثرًا بإصابته خلال الشوط الثاني من المواجهة الودية أمام منتخب العراق.


وانتهت مباراة المنتخب السعودي ونظيره العراقي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت ببطولة الدورة الرباعية الودية "سوبر كلاسيكو"، والتي تستضيفها المملكة على أراضيها، وتضم منتخبات أخرى هي الأرجنتين والبرازيل.


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