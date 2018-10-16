الجهاز الطبي للمنتخب السعودي يكشف عن حجم إصابة ياسر الشهراني

كشف الجهاز الطبي للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن حجم الإصابة التي تعرض لها اللاعب ياسر الشهراني، خلال مواجهة منتخبي السعودية والعراق.





وأوضح الجهاز الطبي السعودي، أن الشهراني تعرض لشد في العضلة الخلفية للفخذ، والذي خرج على إثرها متأثرًا بإصابته خلال الشوط الثاني من المواجهة الودية أمام منتخب العراق.



