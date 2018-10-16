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شاهد.. عمرو أديب يرقص ويغني على أنغام "آة لو لعبت يا زهر"

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 04:24 ص
شاهد.. عمرو أديب يرقص ويغني على أنغام آة لو لعبت يا زهر
عمرو أديب
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نعيم يوسف
 
اندمج الإعلامي عمرو أديب، في الغناء والرقص على أنغام أغنية "آة لو لعبت يا زهر"، للمطرب الشعبي أحمد شيبة.

واستضاف "أديب" في برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة mbc مصر الفضائية، الفنان أحمد شيبة، الذي أدى أغنيته الشهيرة في الأستوديو، حيث اشترك معه في الغناء والرقص على أنغام الأغنية.

وعلق "أديب"على الأغنية قائلا: "إية العظمة دي.. أغنية يعني تهز من جوة كدة.. لحنتوها في أد إية؟؟" ليرد "شيبة"، أنه هو الذي لحنها في ثلاثة أشهر.
المزيد عن: عمرو أديب الحكاية أحمد شيبة آة لو لعبت يا زهر
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