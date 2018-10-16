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خلال تواجدها بفرنسا.. قمر اللبنانية: "باريس تجمع الحبايب" (صورة)

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 03:57 ص
خلال تواجدها بفرنسا.. قمر اللبنانية: باريس تجمع الحبايب (صورة)
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الفجر الفني
 

شاركت المطربة اللبنانية قمر، عبر حسابها بموقع الصور الفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة جديدة لها في أحدث إطلالتها من العاصمة الفرنسية باريس

وظهرت قمر، خلال الصورة برفقة أصدقائها معلقة عليها: "باريس تجمع الحبايب". 

وحازت الصورة إعجاب جمهور قمر، وقاموا بمشاركتها على نطاق واسع. 


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