ساري نادم على عدم التعاقد مع هيجواين

أكد الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي، أنه كان يرغب في التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين (لاعب ميلان الحالي)، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وتحت قيادة ساري، قدم هيجواين، مع فريق نابولي الإيطالي، مستويات رائعة، ووصف المدرب، اللاعب بأنه "آلة تهديف"، وخاصة أنه تمكن من تحطيم الرقم القياسي كهداف تاريخي للدوري الإيطالي في موسم واحد حين سجل 36 هدفًا مع نابولي موسم 2016.

وعن رغبة ساري في ضم هيجواين، قال ساري في تصريحات لصحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية: "مهما كان الرد الذي سأعطيه، سيتم اعتبارها كلمات خاطئة في إشارة إلى رفض الإدارة طلبه مسبقًا بالتعاقد مع البيبيتا".

وتابع: "كل ما يمكنني قوله، هو أنني شعرت بأن (جونزالو) رحل مبكرا عن نابولي. لو استمر لموسم آخر معنا كنا سنفوز بالألقاب في نابولي، لقد كان خلافًا بينه وبين رئيس النادي سببًا في أن ينتقل إلى يوفنتوس، لقد كان رحيله ضربة موجعه لنابولي ولحظوظه في المنافسة على الألقاب".

وأكمل: "هيجواين كان جزءا من الآلية الرائعة التي بنيناها في نابولي. لقد فهمنا بعضنا البعض بشكل جيد. كان ملتزما بشكل مثالي. أعتقد أن الجميع نادم على رحيله، لأن الجميع هناك كان يحبه ويحب وجوده كلاعب في صفوف الفريق وأحد أهم نجومه".

وسبق لساري أن طلب من إدارة تشيلسي التعاقد مع هيجواين، عندما كان لاعبًا في صفوف يوفنتوس، قبل أن ينتقل إلى ميلان، ولكن الإدارة لم تحبذ ذلك مما ظهر في تصريحات المهاجم الأرجنتيني الدولي عقب انتقاله إلى الروسونيري حيث قال: "ساري فقط من كان يريدني في تشيلسي، أما هنا في ميلان فالجميع يريدني".

وأتم بقوله: "أفتقد هيجواين بشكل كبير. أشتاق له. إنه يحافظ على تسجيل الأهداف باستمرار، حتى لو كان في يوم مماته. إنه آلة تهديف، وقادر على حسم أكبر المواجهات بتسجيل الأهداف بأي طريقة وفي أي ظروف كانت، حتى وإن لم يؤدِ بشكل مميز".