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عرض "Aquaman" في الصين قبل الولايات المتحدة

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 03:44 ص
عرض Aquaman في الصين قبل الولايات المتحدة
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قرر القائمون على فيلم الأكشن والخيال العلمي المنتظر "Aquaman" عرضه في الصين قبل الولايات المتحدة.

وحدد صناع الفيلم 7 ديسمبر المقبل موعدًا لعرض الفيلم في الصين، وذلك قبل عرضه في الولايات المتحدة يوم 21 ديسمبر.

وتدور قصة الفيلم عندما يدرك "آرثر كاري" أنه وريث مملكة "أتلانتيس" تحت الماء، وعليه أن يرنو إلى قيادة شعبه ليصبح بطلهم الأول، ومن ثم بطل العالم.

ويشارك في بطولته كل من: جاسون مومو وأمبير هيرد ونيكول كيدمان وباتريك ويلسون ودولف لاندجرين وويليام دافو وغيرهم.


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