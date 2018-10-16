اليوم.. شيخ الأزهر يلتقي بالرئيس الإيطالي

يلتقي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الثلاثاء، الرئيس الإيطالي "سيرجيو ماتاريلا"، في مقر الرئاسة في روما، وذلك في ختام زيارة فضيلته الحالية إلى إيطاليا، والتي تستمر أربعة أيام.





وكان فضيلة الإمام الأكبر تقلد، أمس الإثنين، وسام "السجل الأكبر" من جامعة "بولونيا" الإيطالية، أقدم جامعات أوروبا، وهو أرفع وسام تمنحه جهة أكاديمية لعدد من الزعماء السياسيين والدينيين والمفكرين والعلماء، كما شارك فضيلته أمس في افتتاح مؤتمر "الأديان.. الثقافة والحوار"، الذي تنظمه جمعية "سانت إيجيديو"، في مدينة بولونيا الإيطالية، في الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر الجاري، بحضور نخبة من كبار القيادات الدينية والمفكرين والمثقفين في العالم.





وتأتي زيارة شيخ الأزهر إلى إيطاليا في ختام جولة خارجية، شملت كلا من كازاخستان وأوزبكستان، حيث شارك فضيلته في عدد من الفعاليات والأنشطة، كما التقى كبار المسئولين في البلدين، كما تم تقليد فضيلته الدكتوراه الفخرية من جامعة "أوراسيا الوطنية" أكبر جامعات كازاخستان، فيما منحته أكاديمية أوزبكستان الإسلامية الدولية أول دكتوراه فخرية في تاريخ الأكاديمية.



