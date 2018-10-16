كيف آزر حماقي المنتخب الوطني قبل لقائه مع سوازيلاند اليوم (فيديو)





عبر النجم محمد حماقي، عن مؤازرته للمنتخب الوطني لكرة القدم قبل لقائه اليوم مع منتخب سوازيلاند،





ونشر حماقي، عبر صفحته الشخصية بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" مقطع فيديو لحفله الذي أحياه في روسيا دعمًا للمنتخب في كأس العالم





وظهر حماقي خلال الفيديو وهو يغني مع جمهوره بالعلم المصري، معلقًا: "حظ سعيد لمنتخبنا الوطني في مباراة اليوم".



يذكر أن المنتخب ينافس ضمن الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية.



