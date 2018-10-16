رئيس الوزراء: توارثنا تحديات ومشروعات متوقفة منذ 20 عامًا (فيديو)
الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 05:05 صنعيم يوسف
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لا تخفي المشاكل، وهناك تحديات موجودة، وينفذون توجيهات الرئيس بالنزول إلى المواطنين والحديث معهم.
وأضاف "مدبولي"، في تصريحات لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، أن الهدف من الزيارات هو التعرف على التحديات ومواجهتها ووضع الحلول لها، متابعًا: "هناك مشاكل توارثناها وفيه مشروعات متوقفة بقالها 20 سنة بسبب بعض النزاعات، ولا يجب تركها لمدة 20 سنة أخرى".
وتابع رئيس الوزراءـ، أنه من خلال الزيارات يتم تشكيل مجموعات عمل لحل المشكلات والتحديات، كما يتم اتخاذ قرارات على الأرض لتبدأ الجهات التنفيذية في تنفيذه ويشعر المواطن أن الحكومة "مش في القاهرة فقط ولكن في كل مكان".
وأضاف "مدبولي"، في تصريحات لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، أن الهدف من الزيارات هو التعرف على التحديات ومواجهتها ووضع الحلول لها، متابعًا: "هناك مشاكل توارثناها وفيه مشروعات متوقفة بقالها 20 سنة بسبب بعض النزاعات، ولا يجب تركها لمدة 20 سنة أخرى".
وتابع رئيس الوزراءـ، أنه من خلال الزيارات يتم تشكيل مجموعات عمل لحل المشكلات والتحديات، كما يتم اتخاذ قرارات على الأرض لتبدأ الجهات التنفيذية في تنفيذه ويشعر المواطن أن الحكومة "مش في القاهرة فقط ولكن في كل مكان".
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