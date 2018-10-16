ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

رئيس الوزراء: توارثنا تحديات ومشروعات متوقفة منذ 20 عامًا (فيديو)

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 05:05 ص
رئيس الوزراء: توارثنا تحديات ومشروعات متوقفة منذ 20 عامًا (فيديو)
الدكتور مصطفى مدبولي
طباعة
نعيم يوسف
 
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لا تخفي المشاكل، وهناك تحديات موجودة، وينفذون توجيهات الرئيس بالنزول إلى المواطنين والحديث معهم.

وأضاف "مدبولي"، في تصريحات لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، أن الهدف من الزيارات هو التعرف على التحديات ومواجهتها ووضع الحلول لها، متابعًا: "هناك مشاكل توارثناها وفيه مشروعات متوقفة بقالها 20 سنة بسبب بعض النزاعات، ولا يجب تركها لمدة 20 سنة أخرى".

وتابع رئيس الوزراءـ، أنه من خلال الزيارات يتم تشكيل مجموعات عمل لحل المشكلات والتحديات، كما يتم اتخاذ قرارات على الأرض لتبدأ الجهات التنفيذية في تنفيذه ويشعر المواطن أن الحكومة "مش في القاهرة فقط ولكن في كل مكان".
المزيد عن: مصر رئيس الوزراء الرئيس الدولة الدكتور مصطفى مدبولي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
فرنسا
-
x
20:45
-
ألمانيا
إيرلندا
-
x
20:45
-
ويلز
البطولة الرباعية الودية - السعودية
البرازيل
-
x
20:00
-
الأرجنتين
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جزر القمر
-
x
14:00
-
المغرب
مالاوي
-
x
14:30
-
الكاميرون
سوازيلاند
-
x
15:00
-
مصر
النيجر
-
x
17:00
-
تونس
ليبيا
-
x
20:00
-
نيجيريا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/16/2018 6:21:33 AM