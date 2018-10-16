عاجل من القضاء الأمريكي بشأن دعوى الممثلة الإباحية ضد ترامب

رفضت المحكمة الفيدرالية الأمريكية، الدعوى المقدمة من الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تتهمه فيها بالسب والقذف.





وأعربت المحكمة عن اتفاقها مع طلب الرئيس الأمريكي بإسقاط الدعوى، لأن وصفه لدانيالز بأنها كاذبة؛ يعتبر من قبيل المبالغة الخطابية التي تستخدم عادة من قبل السياسيين والشخصيات العامة في الولايات المتحدة، وذلك حسبما ذكرت شبكة "سي.إن.إن".

يذكر أن دانيالز كانت قد اتهمت ترامب بأنه أقام علاقة جنسية معها عام 2006 بعد وقت قصير من زواجه من السيدة الأولى، ميلانيا ترامب، مؤكدةً أنها أنجبت منه طفله بارون، وهو ما يستمر ترامب في نفيه بشدة.



