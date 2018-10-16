منح علاوة 10% للعاملين بهذه الجهة

وقعت جمعية أصحاب المدارس والمراكز التعليمية والمعاهد الخاصة، اتفاقية عمل جماعية تمنح علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي للعاملين بالمدارس.





وشهد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، توقيع الاتفاقية والتي بموجبها ستمنح علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي، بحد أدني 245 جنيها وبدون حد أقصي، للعاملين بالمدارس (مدرسون /موظفون / عاملون).





والجدير بالذكر، أن جمعية أصحاب المدارس والمراكز التعليمية والمعاهد الخاصة على مستوى الجمهورية، ممثلة لـ8 آلاف منشأة يعمل بها ما يزيد عن 800 ألف من العاملين، والنقابة العاملة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي.





ووقع الاتفاقية بديوان عام وزارة القوى العاملة عن الجمعية رئيس مجلس إدارتها، إمام مختار حميدة، وكان ممثل العاملين في الاتفاقية رئيس النقابة، النقابة هشام عبد العزيز رضوان.





وقال سعفان، إن صرف العلاوة جاء بمناسبة صدور القانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح علاوة خاصة للموظفين والعاملين بالدولة اعتبارا من أول يوليو 2018، وبالاسترشاد بقرار وزير المالية رقم 271 لسنة 2018 بشأن قواعد صرف العلاوة المذكورة.





وأكمل الوزير، أن الاتفاقية تأتي في إطار ايمان القطاع الخاص بمسئوليته الاجتماعية، ومراعاة البعد الاجتماعي للعاملين بهذه المدارس وأسرهم، كذلك انطلاقا من دور وزارة القوى العاملة في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل.





وفي يونيو الماضي، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن منح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات، في الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2018-2019).



