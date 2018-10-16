أسبوع الفيفا "نحس" على ليفربول.. وكلوب في ورطة

وضعت فترة التوقف الدولي، فريق ليفربول في ورطة كبيرة قبل العودة إلى مباريات الدوري والشامبيونزليج بشكل رسمي في الأيام المقبلة، فقد تعرض عدد من نجوم الريدز لإصابات قوية.

ويواجه فريق ليفربول خطر كبير بسبب احتمالية غياب عدد من نجومه عن مباراة هدرسفيلد المقبلة في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

ويشعر فريق يورجن كلوب، للمنافسة بشراسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ويبدو أن الخصم الأقرب للريدز هو مانشستر سيتي المتصدر لجدول البريميرليج.

ومن المحتمل أن يعتمد كلوب على دانييل ستوريدج في حالة غياب أحد أجنحة الريدز المصابين والذين يتوقع ألا يشارك أحدهم في اللقاء المقبل أمام هيردسفيلد.

وجاء قائمة المصابين من نجوم الريدز كالتالي:

- محمد صلاح:

شارك جناح ليفربول مع منتخب مصر في مباراته أمام سوازيلاند في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية وسجل هدفًا مميزًا من ركلة ركنية، لكنه أصيب في الدقيقة "88" وخرج على إثرها من الملعب.

- فيرجيل فان ديك:

تعرض مدافع هولندا لإصابة قوية في الضلوع خلال مباراة الطواحين أمام ألمانية والتي انتهت لهولندا بثلاثية، ويأتي ذلك خلال مباراة الجولة الثانية من المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

- ساديو ماني:

تلقت جماهير ليفربول صدمة جديدة بعد أن تعرض الضلع الثاني من مثلث الرعب لإصابة قوية في اليد اليسرى خلال تواجده مع منتخب السنغال في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2018.

- جيمس ميلنر:

وكانت تقارير صحفية، أول أمس الأحد، قد أكدت غياب ميلنر عن ليفربول خلال في مباريات هيدرسفيلد و كارديف سيتي و النجم الأحمر في دوري الأبطال، بعد إصابته في أوتار الركبة خلال مباراته مع الريدز في الدوري.