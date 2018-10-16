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أمن الإسماعيلية يضبط 6 من مروجي المخدرات بمركز القصاصين

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 02:14 ص
أمن الإسماعيلية يضبط 6 من مروجي المخدرات بمركز القصاصين
الرائد محمد جميل
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هشام إسماعيل
 
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة القصاصين من إلقاء القبض علي 6 من مروجي المخدرات متلبسين بحوزتهم كميات مختلفة من المخدرات بقصد الاتجار.

كان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقي أخطارًا من العميد محمد فوزي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بقيام الرائد محمد جميل ومعاونيه بضبط المتهم لافى. م. م " 20 عامًا عامل " مقيم الهيش ــ دائرة المركز بحوزته عدة قطع كبيرة الحجم من جوهر الحشيش المخدر، ومبالغ مالية وهاتف محمول، والمتهم عطية. س. ع" 60 عامًا عامل " مقيم المحسمة القديمة دائرة مركز القصاصين سبق اتهامه في 2 قضية بتهمة مخدرات وبحوزته سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش و5 طلقات من ذات العيار ونصف كيلو من جوهر الهيروين المخدر، وهاتف محمول، ومبالغ مالية، والمتهم مسعد. ف "25عامًا عامل " من قبيلة عرب الترابين مقيم القصاصين الجديدة، وبحوزته سلاح نارى بندقية آلية و10 طلقات من ذات العيار، وكمية من جوهر الهيروين المخدر، ومبالغ مالية.

والمتهم سالم. ل. ر" 24 عامًا عامل " مقيم الدواويس دائرة مركز القصاصين وبحوزته 100 قرص مخدر ومبالغ مالية وهاتف محمول، والمتهم رياض. ف" 35 عامًا عامل" مقيم عزبة العمدة حال استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وبحوزته لفافة من نبات البانجو المخدر ومبلغ مالي 400 جنيه، وهاتف محمول، والمتهم سليمان. ع" 39 عامًا عامل" مقيم الدواويس دائرة مركز القصاصين وبحوزته 100 قرص مخدر ومبلغ مالي 500 جنيه، وهاتف محمول.

وبمناقشة المتهمين اعترفوا بحياتهم المخدرات بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل اتصالهم بعملائهم، وتحرر محضر بالواقعة وجاري عرضهم علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المزيد عن: حوادث امن الإسماعيلية الرائد محمد جميل أخبار مصر
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