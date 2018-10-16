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إبراهيم حسن: ضحيت براتب ١٠ آلاف دولار مقابل ٦٠٠ جنيه في الأهلي!

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 01:54 ص
إبراهيم حسن: ضحيت براتب ١٠ آلاف دولار مقابل ٦٠٠ جنيه في الأهلي!
التوأم
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الفجر الرياضي
 

صرح إبراهيم حسن مدير الكرة في النادي المصري ولاعب الأهلي السابق بأنه ترك مشواره الاحترافى في سويسرا مع توأمه حسام حسن للعودة مرة أخرى للقلعة الحمراء عندما طلبه الأهلي ورئيسه صالح سليم وقتها.

 

وقال لاعب الأهلى السابق فى تصريحات لبرنامج كورة بلدنا على قناة LTC مع عبد الناصر زيدان بأنه ضحى براتب قيمته ١٠ ألاف دولار و٨ آلاف دولار هو وحسام من أجل العودة للقلعة الحمراء براتب قيمته ٦٠٠ جنيه فقط وقتها.

 

وأضاف بأنه بمجرد عودته هو وحسام عادت البطولات من جديد وتم وعده للأحتراف مرة أخرى إلا أن بعد موسم جاء لهما عرضا من نادى سيلتك ولكن تم رفضه وتقطيع الفاكس الخاص بالعرض.


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