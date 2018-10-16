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"الصحة": إلزام العيادات إعلان قيمة الكشف يمنع استغلال المواطن وابتزازه

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 03:31 ص
الصحة: إلزام العيادات إعلان قيمة الكشف يمنع استغلال المواطن وابتزازه
الدكتور علي محروس
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، إن قرار إلزام العيادات بإعلان قيمة الكشف ومنح المريض إيصالا يهدف إلى منع استغلال المواطن.

وأضاف "محروس"، في مداخلة مع قناة Extra News الفضائية، أن المستشفيات والمراكز الطبية يجب أن تعلن عن سعر الخدمة، ويحصل المواطن على إيصال نقدي، وتقوم الدولة بتحصيل حقها، والمواطن يعرف حقه.

وتابع رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر، أنهم يريدون زيادة حجم الثقة بين المريض والطبيب، ولا يشعر الطبيب بأنه سيتم ابتزازه، ولا استهدافه، موضحا أن هناك مهلة لتنفيذ هذا القرار، ثم سيتم التفتيش عليهم، والمخالف سيأخذ إنذار، وبعد ذلك سيصدر قرار بإغلاق المنشأة.
المزيد عن: وزارة الصحة مصر العيادات العلاج الحر الدكتور علي محروس
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