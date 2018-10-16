مشاهدة مباراة تونس والنيجر بث مباشر اليوم الثلاثاء الموافق 16-10-2018 في تصفيات بطولة الأمم الإفريقية 2019 رابط HD

يحل المنتخب التونسي ضيفا ثقيلا على النيجر في الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة 16-10-2018 في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019، والتي ستقام في الكاميرون يونيو المقبل.

معلومات عن المباراة:

يدخل المنتخب التونسي مباراة اليوم وعينه على حجز مقعده في التأهل لبطولة الأمم الإفريقية، حيث يحتل نسور قرطاج صدارة المجموعة العاشرة برصيد 9 نقاط بعد الفوز في أول ثلاث مباريات وتححقيق العلامة الكاملة، رفقاء كانوا قد تغلبوا على منتخب النيجر في بنتيجة هدف مقابل لاشيء، في المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم 13 من الشهر الجاري بالملعب الأولمبي برادس.

بينما يدخل منتخب النيجر هذا اللقاء ويحتل المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بعد أربع جولات، حقق من خلالهم تعادل وحيد وثلاث هزائم، وسيسعون لتحقيق الفوز لحفظ ماء الوجه على المنتخب التونسي الذي ظهر بصورة غير مقنعة في المباراة الأخيرة، منتخب النيجر يتزيل المجموعة وفقد أماله تمامًا للصعود إلى نهائيات أمم أفريقيا والتي ستقام في الكاميرون الصيف القادم .

موعد المباراة والقنوات الناقلة:





تنطلق مباراة تونس والنيجر في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 4