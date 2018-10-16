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مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند بث مباشر اليوم الثلاثاء الموافق 16-10-2018 في تصفيات بطولة الأمم الإفريقية 2019 رابط HD

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 01:57 ص
مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند بث مباشر اليوم الثلاثاء الموافق 16-10-2018 في تصفيات بطولة الأمم الإفريقية 2019 رابط HD
مصر وسوازيلاند
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الفجر الرياضي
 

يحل المنتخب المصري ضيفا ثقيلا على نظيره إي سواتيني اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، في المباراة التي ستقام بينهما في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019، والتي ستقام في الكاميرون في الصيف القادم .

 

معلومات عن المباراة:

يدخل منتخب مصر مباراة اليوم وعينه على نقاط المباراة الثلاث، من أجل حسم تذكرة الصعود بشكل رسمي في حالة فوز نسور قرطاج على النيجر في المباراة الثانية، ويحتل الفراعنة المركز الثاني في المجموعة العاشرة برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مبارتين وخسارة واحدة، خلف المتصدر المنتخب التونسي، منتخب مصر يدخل هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد أن قدم أداء مييز بقيادة المكسيكي خافيير أجيري في ثلاث مباريات، رفقاء صلاح قادمين من فوزين متتاليين،.

 

وحقق المنتخب الفوز منذ 4 أيام على إي سواتيني بأربعة أهداف مقابل هدف، وسيسعى منتخبنا للفوز في هذه اللقاء لحسم الـتأهل لنهائيات أمم أفريقيا 2019، والتي ستقام في الكاميرون الصيف المقبل.

 

بينما سيدخل منتخب إي سواتيني اللقاء من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تكتب له في تاريخه المتوضع، وتبقى أماله ضعيفة جدًا للصعود لنهائيات أمم أفريقيا والتي ستقام بالكاميرون 2019، الصيف القادم، بعدما قدم أداء سيء في أول ثلاث جولات من التصفيات، خسر في لقائين أمام الفراعنة ونسور قرطاج، وتعادل في واحدة أمام منتخب النيجر.

 

ويفتقد المنتخب المصري لخدمات محمد صلاح نجم الفراعنة الأول وليفربول الإنجليزي بسبب إصابته التي تعرض لها في المباراة الماضية.

 

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة مصر وآي سواتيني اليوم الثلاثاء في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 5.

 التشكيل المتوقع:

سيبدأ منتخب مصر بتشكيل مكون من كلا من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، أيمن أشرف - باهر المحمدي - أحمد حجازي - أحمد المحمدي- محمد النني - علي غزال - طارق حامد- محمود حسن تريزيجيه - مروان محسن - عمرو وردة.


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