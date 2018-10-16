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٩ معلومات عن الراحل عمر الحريري في ذكرى وفاته

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 01:57 ص
٩ معلومات عن الراحل عمر الحريري في ذكرى وفاته
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شيماء عطية
 


تحل اليوم الثلاثاء، الذكرى السابعة على رحيل الفنان القدير عمر الحريري.


وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ٩ معلومات عنه.


١- ولد عمر الحريري في الثاني عشر من فبراير ١٩٢٦.


٢- تخرج في المعهد العالي للتمثيل العربي في عام ١٩٤٧، وهو نفس دفعة الفنان شكري سرحان.


٣- كان ظهوره الأول في السبنما في عام ١٩٥٠، من خلال فيلم "الافوكاتو مديحة" أمام مديحة يسري ويوسف وهبي.


٥- قدم العديد من الأفلام الناجحة لعل أشهرها، "الآنسة حنفي"، و"الوساطة الخالية"، و"سيدة القصر"، و"الناصر صلاح الدين".


٦- شارك في العديد من المسلسلات الدينية، وكذلك الدرامية ومن أهمها: "ساكن قصادي"، و"شيخ العرب همام"، و"أحلام الفتى الطائر"، و"عمر بن عبدالعزيز".


٧- اشترك مع شريهان في فوازير "ألف ليلة وليلة" عامي ١٩٨٥، و١٩٨٦.


٨- قدم على خشبة المسرح عروض هامة منها؛ "شاهد ما شافش حاجة"، و"الواد سيد الشغال"، و"منور يا باشا"، و"سكر هانم".


٩- توفي في السادس عشر من أكتوبر ٢٠١١.




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