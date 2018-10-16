٩ معلومات عن الراحل عمر الحريري في ذكرى وفاته

تحل اليوم الثلاثاء، الذكرى السابعة على رحيل الفنان القدير عمر الحريري.

وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ٩ معلومات عنه.

١- ولد عمر الحريري في الثاني عشر من فبراير ١٩٢٦.





٢- تخرج في المعهد العالي للتمثيل العربي في عام ١٩٤٧، وهو نفس دفعة الفنان شكري سرحان.





٣- كان ظهوره الأول في السبنما في عام ١٩٥٠، من خلال فيلم "الافوكاتو مديحة" أمام مديحة يسري ويوسف وهبي.





٥- قدم العديد من الأفلام الناجحة لعل أشهرها، "الآنسة حنفي"، و"الوساطة الخالية"، و"سيدة القصر"، و"الناصر صلاح الدين".





٦- شارك في العديد من المسلسلات الدينية، وكذلك الدرامية ومن أهمها: "ساكن قصادي"، و"شيخ العرب همام"، و"أحلام الفتى الطائر"، و"عمر بن عبدالعزيز".





٧- اشترك مع شريهان في فوازير "ألف ليلة وليلة" عامي ١٩٨٥، و١٩٨٦.





٨- قدم على خشبة المسرح عروض هامة منها؛ "شاهد ما شافش حاجة"، و"الواد سيد الشغال"، و"منور يا باشا"، و"سكر هانم".





٩- توفي في السادس عشر من أكتوبر ٢٠١١.











